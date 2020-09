© Copyright : DR

Mieux vaut tard que jamais. Le PJD a lancé hier, dimanche 13 septembre, une campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Les images.

Une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 a enfin été lancée par le parti qui dirige la coalition gouvernementale. C'était hier, dimanche, et pour ce faire, le PJD y a mis les moyens et a appelé à la contribution des leaders de ses organisations parallèles: mouvements de la jeunesse, des femmes ou encore organisations corporatistes: avocats, médecins, etc.

Saâd Eddine El Othmani, en sa qualité de secrétaire général du PJD, et par ailleurs chef du gouvernement, a tenu à être lui aussi associé à cette opération.