Urgent: la crise entre Washington et Téhéran annule un exercice naval maroco-américain au large d’Agadir

USS Bataan (LHD-5), qui devait être déployé au large d'Agadir dans le cadre de l'exercice naval maroco-américain, est un navire d'assaut amphibie. Le navire porte le nom de la bataille de Bataan aux Philippines, pendant la Seconde Guerre mondiale.

© Copyright : DR

Les tensions croissantes entre Washington et Téhéran, suite à la mort du général iranien Qassem Soleimani vendredi dernier dans une attaque US près de l’aéroport de Bagdad, ont amené le Pentagone à annuler, in extremis, l’exercice naval maroco-américain «African Sea Lion 2020», prévu le 8 janvier.