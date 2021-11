© Copyright : DR

Le Maroc, à travers le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, va assumer à partir du 3 décembre la présidence de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) avec l'objectif de dynamiser la coopération multilatérale entre l'Europe et les pays partenaires de la Méditerranée.

L'annonce de cette présidence marocaine, pour un mandat de 4 ans, a été faite au terme d'une réunion du bureau de cette instance à laquelle a participé mardi 16 novembre 2021, le président de la Chambre des représentants.

Intervenant à cette occasion devant le bureau de cet organe, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a souligné l’importance de l’AP-UpM "en tant qu’espace de dialogue et de concertation entre les deux rives de la Méditerranée au service de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans la région".

Il a évoqué également les défis communs des pays méditerranéens, citant notamment "les menaces sécuritaires dans la région du Sahel, la situation en Libye, en Syrie et en Palestine, les problèmes liés à la migration, à la sécurité et à la stabilité dans la région".

La présidence de Rachid Talbi Alami sera officialisée lors de la prochaine Assemblée générale de l'AP-UpM, qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2021, à Bruxelles.

L’AP-UpM se réunit en session plénière au moins une fois par an et comporte 280 membres, répartis à égalité entre les rives nord et sud de la Méditerranée.