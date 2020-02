© Copyright : DR

Kiosque360. Une cellule terroriste a été démantelée ce mardi 4 février, suite à des renseignements précis fournis par la DGST au BCIJ. Des explosifs artisanaux allaient servir aux 6 personnes, arrêtées dans 3 villes différentes, pour commettre leurs forfaits au nom de Daech.

Pour la seule année 2019, et selon les chiffres du ministère de l’Intérieur fournis ce mardi 4 février, le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a démantelé, jusqu'au mois d'octobre dernier, pas moins de 13 cellules terroristes au Maroc. Certaines de ces cellules étaient tout près de passer à des actes portant atteinte à la sûreté de l’Etat, alors que d’autres étaient chargées de recruter de jeunes marocains en vue de les envoyer combattre sous l’étendard de Daech dans les zones où cette nébuleuse est active.

La divulgation de ces chiffres intervient en parallèle à la diffusion d’un communiqué de l’Intérieur annonçant le démantèlement, ce 4 février, d’une nouvelle cellule terroriste. Une information reprise par l’ensemble de la presse arabophone paraissant ce mercredi 5 février.

Sous le titre «Chute de la cellule des explosifs artisanaux», Al Ahdath Al Maghribia rapporte que cette cellule terroriste, dont 6 membres présumés ont été arrêtés à Casablanca, Mohammedia et Azilal, serait la première à être démantelée en 2020. Ces nouvelles arrestations ont été réalisées suite à trois opérations concomitantes menées par les hommes de Abdelhak Khiame aux premières heures du mardi 4 février.

Ces opérations réussies du BCIJ l’ont été surtout grâce aux renseignements précieux et précis fournis par la DGST, ajoute pour sa part Al Massae. Sous le titre «La DST fait chuter 6 présumés terroristes», le quotidien rapporte que, selon ses propres sources, c’est l’arrestation récente de certaines personnes «présumées terroristes» aux environs de Casablanca et leur interrogatoire qui ont conduit à mettre hors d’état de nuire la nouvelle cellule, dont les membres étaient placés sous haute surveillance depuis quelque temps.

De son côté, le quotidien Al Akhbar se félicite de cette nouvelle action anticipative des forces de sécurité, qui entre dans le cadre des efforts constants du Maroc dans la lutte inlassable contre les groupuscules extrémistes. Le journal confirme, sur la foi de ses sources, que les 6 présumés terroristes, dont l’âge varie entre 18 et 59 ans, sont de fervents adeptes des idées jihadistes et prévoyaient de mener des opérations terroristes au Maroc et dans certains pays amis du royaume, en signe d’allégeance à Daech. D’où le qualificatif de «cellule du sang» donné par Assabah aux personnes arrêtées ce mardi, et à leur complices, activement recherchés.