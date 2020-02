Sondage. Anarchie des fatwas: El Othmani, doit-il rappeler à l’ordre «ses» idéologues?

Les taux de crédit, historiquement bas et garantis par l’Etat, récemment accordés aux TPME, ont soulevé un vrai tollé auprès de certaines figures du PJD et du MUR qui ont déclaré «illicite» ce mode de financement. Le chef du gouvernement et du PJD, ne devrait-il pas prendre position?

Par Le360