Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a rassuré les Marocains sur l’approvisionnement des denrées alimentaires et des produits de base pendant le mois de ramadan. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que les stocks et les quantités de denrées alimentaires et de produits de base sont suffisants pour satisfaire la demande durant le ramadan et les mois qui suivent.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (5 et 6 mars), que dans le cadre du suivi de la situation d’approvisionnement et du contrôle des prix, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu une réunion élargie avec plusieurs ministres, directeurs des offices, walis et gouverneurs. Un communiqué de ce département indique que les responsables des secteurs ministériels et des établissements concernés ont confirmé que les stocks des denrées alimentaires et des produits de base sont suffisants pour répondre à la demande pendant le mois sacré.

La même source souligne que tous les opérateurs économiques ont procédé, d’une manière proactive, à la programmation et à la gestion des opérations de production, d’importation, de stockage et de distribution de ces produits.

Le département de l’Intérieur souligne, en outre, que les prix de certains produits essentiels ont connu, durant les derniers mois et semaines, une hausse par rapport à l’année dernière en raison des fluctuations des marchés mondiaux. Mais, poursuit le communiqué du ministère, les prix des autres produits de base sont restés à leurs niveaux habituels, malgré des variations dues à la loi de l’offre et de la demande ainsi qu’à des facteurs conjoncturels. Ceci étant, ajoute la même source, les produits règlementés n’ont connu aucune hausse au cours de cette même période.

Le quotidien Al Massae rapporte que le ministre de l’Intérieur a donné des instructions aux walis et gouverneurs pour parer à tout éventuel dysfonctionnement dans l’approvisionnement et les chaines de distribution en intervenant d’une manière efficace et rapide. Autant dire, ajoute-t-il, qu’il faut appliquer à la lettre les sanctions prévues par la loi contre les contrevenants qui portent atteinte à la concurrence loyale, aux droits des consommateurs ainsi qu’à la santé et la sécurité générale des citoyens. Le ministre Laftit appelle tous les responsables et acteurs de la société civile ainsi que les médias à établir des canaux de communication avec les consommateurs et les professionnels.

L’objectif étant de sensibiliser les consommateurs à l’adoption de comportements responsables en évitant d’acquérir des produits d’origine inconnue ou dont la qualité et la sécurité sont sujettes à caution. Ce faisant, les cellules de permanence veilleront à traiter toutes les plaintes des consommateurs, des commerçants et autres acteurs concernés relatives à la fraude, le manque d’approvisionnement ou le comportement commercial illégal ou douteux, conclut le communiqué du ministère de l’Intérieur.