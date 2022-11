© Copyright : DR

Le Centre international de coopération policière a ouvert ses portes ce samedi 19 novembre à Lekhwiya, près de Doha. La mise en place de cette structure s’inscrit dans le cadre du dispositif de sécurité accompagnant l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une délégation sécuritaire marocaine a pris part au lancement, ce samedi 19 novembre, des travaux du Centre international de coopération policière, aux côtés des représentants d’Interpol et d’Europol, et des délégations des autres pays qui apportent leur soutien au Qatar en matière de sécurité lors du Mondial 2022 de football (20 novembre-18 décembre).



Jeudi 17 novembre à Doha, le Maroc avait participé à une réunion fermée des plus grands services de renseignement dans le monde. En plus des Marocains, la rencontre a rassemblé des représentants des renseignements des Etat-Unis, de la France et de certains pays du voisinage. Présidée par le patron de la coopération internationale au sein des renseignements qataris, elle a porté sur les derniers préparatifs relatifs à la sécurité du Mondial, ainsi que sur la coordination entre les services des pays partenaires quant à cet aspect axial de la réussite de la grand-messe du ballon rond.



La réunion a eu lieu au sein du Centre national de commandement de la Coupe du monde de football Qatar 2022, dont le match d’ouverture aura lieu dimanche 20 novembre, opposant le pays hôte à l’Equateur.

A noter également que le Royaume a diligenté une délégation, composée de gradés de la DGSN, chargée de contribuer à la sécurité des stades lors du Mondial et des équipes en charge de la sécurité publique à l’occasion de cet évènement.