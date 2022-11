Panel au cours du Forum des investisseurs internationaux, qui s'est tenu les 18 et 19 septembre 2022 à Dakhla.

© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. Depuis son retour à la mère patrie, le Sahara connait un essor économique remarquable grâce à des projets structurants qui l’ont profondément transformé. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le Maroc fête ce dimanche le 47e anniversaire de la Marche verte, qui a constitué un tournant décisif dans le parachèvement de l’unité territoriale du royaume avec le retour du Sahara dans son giron naturel. Depuis, une autre marche a été entamée avec le lancement de programmes économiques qui ont profondément transformé les provinces du sud grâce à une politique de développement et de construction soutenue.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (5 et 6 novembre), que ces efforts gigantesques ont permis le lancement de grands projets qui ont transformé le Sahara d’une région sans infrastructures en villes et provinces enregistrant les plus hauts indices de développement humain. Les programmes du modèle de développement lancés par le Roi Mohammed VI en 2015 à Laâyoune ont métamorphosé les différentes provinces du Sahara qui sont devenues une destination attrayante pour les investissements étrangers.

Du coup, de grands projets structurants ont été réalisés tels les aéroports, le port de Dakhla et le réseau routier moderne qui relie le Sahara aux autres provinces du royaume et surtout au continent africain via El Guerguerat. Lors de son discours prononcé l’année dernière à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte,

le Roi Mohammed VI a indiqué que les développements positifs que connait le dossier du Sahara renforcent le processus du développement continu que connait cette région du royaume. En effet, poursuit le souverain, les provinces du sud connaissent un essor global illustré par des infrastructures ainsi que par des projets économiques et sociaux qui lui ont permis de devenir un espace ouvert au développement et à l’investissement national et étranger.

Le quotidien Assabah souligne que le Roi a expliqué, dans ce même discours, que le Maroc dispose de partenaires internationaux de bonne foi qui investissent, dans la clarté et la transparence, aux côtés du secteur privé national contribuant ainsi au bien-être de la population. Ce faisant, le souverain a exprimé sa considération aux pays et aux groupements qui sont liés avec le Maroc par des conventions et des partenariats tout en considérant les provinces du sud comme une partie intégrante du royaume.

Il faut rappeler que le modèle de développement des provinces du sud repose sur trois principaux piliers: les équipements essentiels et l’aménagement du territoire national (20 milliards de dirhams), les programmes économiques (46 milliards de dirhams) et les programmes sociaux et culturels (4 milliards de dirhams).

Le modèle de développement a ciblé tous les secteurs économiques, sociaux et environnementaux auxquels il a été alloué un montant global de 77 milliards de dirhams pour financer 600 projets, parmi lesquels se trouvent des projets structurants comme la voie express Tiznit-Dakhla, le port de pêche de Dakhla et le dessalement de l’eau de mer.