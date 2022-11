© Copyright : Ministère de l'Habitat

Renforcement de l'offre territoriale, valorisation du patrimoine matériel et immatériel, révision du système actuel d'aménagement du territoire… Ce sont là les principaux axes du plan d’action 2023 du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Présentant le budget du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville hier, mardi 8 novembre 2022, devant la commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, du logement et de la politique de la ville au Parlement, Fatima-Zahra El Mansouri a indiqué que son département comptait renforcer son offre territoriale, mettre à jour le système d'aménagement du territoire et instaurer une politique urbaine renouvelable.

Le département que dirige Fatima-Zahra El Mansouri compte aussi sur la mobilisation de ses partenaires (des secteurs public et privé), notamment pour mettre en œuvre le programme national de développement intégré des centres ruraux émergents, et mettre en place une gouvernance de partenariat et de contractualisation. Le ministère lancera aussi les projets relatifs à 12 centres régionaux pilotes, et poursuivra le contrôle de l'élaboration des projets territoriaux pour le programme prioritaire, relatifs à 77 centres, ciblant 928.000 personnes au total.

Quant aux mesures qui concernent l'urbanisme, Fatima-Zahra El Mansouri cite la mise en œuvre du programme de renforcement de l'offre territoriale, tournée vers l'investissement. Il s’agit ainsi de l'approbation de 15 plans urbains, qui concernent la réhabilitation des grandes villes, des zones métropolitaines et des zones de densité urbaine, et l'approbation de 6 plans directeurs pour le développement urbain et 90 plans de réhabilitation.

Il est également question de définir des zones de développement urbain pour les zones constructibles, à même d'attirer des investissements, avec 29 agences urbaines dédiées.

D’autres mesures seront aussi prises afin de réviser le système actuel d'aménagement du territoire: mise à jour et adaptation de la loi 12.90 relative à l'urbanisme, de la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements -en renforçant le principe de la justice immobilière. Il s’agit aussi de simplifier et de réduire les délais d'octroi des permis de construire pour les petits projets, qui constituent environ 80% des projets autorisés.

La ministre a également insisté sur la nécessité de l'instauration d'une politique urbaine renouvelable, et sur tout l’importance que revêt le renforcement du projet d'e-urbanisme. Fatima-Zahra El Mansouri a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de l’amélioration de la qualité architecturale et la revalorisation des paysages urbains.

La ministre a signalé que le plan d'action de 2023 portait sur la réhabilitation et la valorisation du patrimoine architectural, via neuf études d'aménagement et de restauration de quartiers anciens (Azemmour, El Jadida, Fès, Tanger, Sefrou, Ouezzane, Safi, Kasbah de Boulaouane et Guelmim), avec un taux de couverture allant jusqu'à 76%.