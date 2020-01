© Copyright : DR

Kiosque360. Le congrès du PAM se tiendra le 7 février à El Jadida moyennant un coût d’organisation qui frise les 12 millions de dirhams, dont la moitié sera subventionnée par le ministère de l’Intérieur. Cinq candidats ont postulé à la succession du Secrétaire général sortant Hakim Benchamach.

Le dirigeant du PAM, Samir Koudar, a déclaré que le coût de l’organisation du quatrième congrès du parti est estimé à 12 millions de dirhams dont la moitié sera financée par la subvention du ministère de l’Intérieur. Le reliquat, ajoute-t-il, sera versé par les membres du parti à travers la participation de chaque région à raison de 500.000 dirhams. Le président de la commission préparatoire du congrès du PAM a démenti que Saïd Naciri, président du WAC et de la LNFP, ait été interdit de présenter sa candidature au poste de Secrétaire général du parti. Lors d’une conférence de presse, tenue jeudi au siège du PAM, Koudar a précisé que tout membre du parti a le droit d’être candidat au poste de secrétaire général à condition d’être un ancien membre du bureau politique.

Une condition, poursuit-il, qui figure dans le statut du parti dont le texte sera approuvé lors de la tenue du 4e congrès prévu le 7 février à El Jadida. Le dirigeant PAMiste a révélé que cinq membres ont présenté leur candidature pour succéder au secrétaire général sortant, Hakim Benchamach. Il s’agit d’Abdellatif Ouahbi, Mohamed Cheikh Biadillah, Samir Belfkih, Abdeslam Boutayeb et Mekki Zizi sachant que la liste de candidature reste ouverte. Koudar a, par ailleurs, récusé tout changement dans l’orientation moderniste du PAM comme le prétendent certains en évoquant l’absence de la candidature d’une femme à la tête du parti.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 31 janvier, que le président de la commission préparatoire du congrès a indiqué que l’invitation a été adressée à tous les dirigeants qui ont quitté le Maroc tels Ilyas El Omari et Aziz Benazouz ainsi qu’aux autres qu’à ceux qui ont exprimé leur mécontentement au summum de la crise qu’a connue le parti. Le nombre des congressistes qui ont été choisis lors des assemblées générales a atteint 3538, représentant 12 régions ainsi que les Marocains du monde. Il est prévu que ces congressistes élisent 353 membres du Conseil national parmi les 511, auxquels il faut ajouter les parlementaires, les présidents des régions et les secrétaires provinciaux. Le dirigeant du PAM a minimisé le nombre de recours déposés par les contestataires (38 seulement) tout en excluant que le congrès soit le théâtre d’échanges de coups de poing ou de jets d’assiettes comme cela s’est produit dans d’autres partis.



Koudar a toutefois exhorté les membres de son parti à éviter les propos insultants et diffamatoires tout en précisant que le parti connaît pour la première fois des vifs débats et une véritable démocratie. La preuve, dit-il, personne ne peut deviner qui sera le futur secrétaire général du parti comme ce fut le cas par le passé. Quant à la disparition des 45 millions dirhams des caisses du parti ou la perte des 4.000.000 de dirhams des parlementaires, Koudar souligne que ce sont des allégations infondées car les comptes du PAM sont approuvés par un expert comptable et audités par la cour des comptes.