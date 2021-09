© Copyright : DR

Abdellatif Maâzouz, du Parti de l'Istiqlal, a été élu à l’unanimité, ce mercredi 22 septembre 2021, président du Conseil de la région de Casablanca-Settat. Il succède ainsi à Mustapha Bakkoury, issu du PAM.

Seul candidat à la présidence du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a obtenu 67 voix au cours d’une session plénière à laquelle ont assisté les représentants des autorités locales et les conseillers.

Le candidat de l'Istiqlal à la présidence de la région de Casablanca-Settat avait auparavant occupé les fonctions de ministre du Commerce extérieur de 2007 à 2012 et de ministre délégué, en charge des MRE de 2012 à 2013.

Rappelons que suite aux élections du conseil régional de Casablanca-Settat tenues le 8 septembre 2021, le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête, après avoir remporté 26 sièges sur un total de 75 sièges que compte la région.

Le Parti authenticité et modernité (PAM) est arrivé en deuxième position avec 20 sièges, suivi du Parti de l'Istiqlal (PI) avec 19 sièges. L'Union constitutionnelle (UC) a remporté 4 sièges, tandis que l'Union socialiste des forces populaires (USFP), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), le Parti de la justice et du développement (PJD) ont obtenu 2 sièges chacun.