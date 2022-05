© Copyright : le360

La secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) et députée, Nabila Mounib, a foulé ce lundi 23 mai 2022, pour la première fois depuis son élection le 8 septembre 2021, le siège de la Chambre des représentants, dont l’accès lui était refusé faute de pass vaccinal valide.

C'est suite à l’assouplissement des mesures sanitaires au Parlement, que Nabila Mounib a enfin pu accéder à l’hémicycle, munie d’un simple résultat négatif de test PCR.

La cheffe du PSU et députée s’est ainsi présentée, ce lundi 23 mai 2022, à l’accueil de la Chambre des députés avec ce certificat qu’a examiné un membre du personnel médical de l’institution législative. Le contrôle n’a duré qu’une petite minute, a constaté Le360.

Elle a ainsi pu participer à la séance des questions orales, une session dédiée particulièrement à la problématique de l’eau.

La représentante du PSU, souriante et calme, a déclaré à la presse qu’elle entamait ses activités parlementaires en adressant une première question au ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, sur la problématique de l’eau et plus précisément les préoccupations sur la sécurité hydrique.

Dans sa réponse le ministre a assuré que le gouvernement était en train de mettre en action une série d’initiatives pour faire face aux problèmes de l’eau, notamment la sécurité de l’eau potable dans les villes et le monde rurale.