Maroc-UE: retour sur un partenariat gagnant-gagnant toujours renouvelé

Les travaux de la quinzième session du Conseil de partenariat Maroc–Union européenne, clôturés jeudi dernier à Bruxelles, ont été marqués par une affirmation commune de la profondeur et de la vitalité des liens unissant le Royaume du Maroc et l’Union européenne, ainsi que par leur ambition partagée d’élever ce partenariat à un niveau supérieur. Réunis à la veille du trentième anniversaire de l’établissement de leurs relations de partenariat, les deux parties ont souligné la solidité et la richesse de cette relation, enracinée dans une longue histoire de coopération qui précède la signature de l’Accord de partenariat du 26 février 1996, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 2 février.

Cette relation est présentée comme la résultante de plus d’un demi-siècle de collaboration et de confiance mutuelle. Le communiqué conjoint publié à l’issue de la réunion, signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et par la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, met en avant le caractère stratégique, ancien, riche, multidimensionnel et singulier de ce partenariat. Les deux parties ont ainsi réitéré leur engagement ferme à renforcer cette relation sur un pied d’égalité, en s’appuyant sur les acquis du «statut avancé» et de la «coopération pour une prospérité partagée», tout en œuvrant à l’ouvrir sur de nouvelles perspectives plus ambitieuses.

Le Conseil de partenariat s’est félicité des résultats très positifs enregistrés dans la mise en œuvre des quatre piliers de coopération définis lors de la précédente session. Des avancées notables ont ainsi été relevées dans les quatre espaces structurants, à savoir la convergence des valeurs, le rapprochement économique et la cohésion sociale, le partage des connaissances, ainsi que la concertation politique et le renforcement de la coopération en matière de sécurité, a-t-on pu lire.

Le communiqué souligne aussi la solidité du partenariat, illustrée par l’ampleur et la diversité de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Il rappelle que le Maroc demeure le principal bénéficiaire des financements de l’Union européenne en Afrique du Nord, en plus d’investissements structurants soutenus par la Banque européenne d’investissement. À ce titre, le Royaume a bénéficié, sur la période 2021-2024, d’un appui financier annuel moyen d’environ 270 millions d’euros, soit un total de 1,11 milliard d’euros sur quatre ans, complété par un accompagnement à l’investissement avoisinant 2,8 milliards d’euros pour la même période. L’ensemble de ces soutiens représente ainsi près de 4 milliards d’euros mobilisés en faveur du Maroc sur quatre années.

Les deux responsables ont insisté sur l’importance majeure du partenariat Maroc–Union européenne pour apporter des réponses coordonnées aux défis régionaux et internationaux, réaffirmant leur volonté de renforcer leur coopération au sein des instances internationales afin de promouvoir une paix juste et durable. Concernant le Moyen-Orient, le communiqué conjoint a renouvelé son soutien aux efforts du Comité Al-Qods, présidé par le Roi Mohammed VI, en vue de parvenir à une paix et à une stabilité durables dans la région, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont adopté, lors de la clôture de cette quinzième session tenue le jeudi 30 janvier 2026, la position appelant l’ensemble des parties à répondre à l’invitation du Conseil de sécurité des Nations unies pour participer aux négociations sans conditions préalables, sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue d’aboutir à une solution politique définitive. En conclusion, les deux parties se sont engagées à approfondir le dialogue politique par l’instauration d’un dialogue annuel de haut niveau entre le ministre marocain des Affaires étrangères et la haute représentante de l’Union européenne. Elles ont également convenu de renforcer leur partenariat stratégique futur dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la sécurité, l’industrie, le numérique et les investissements stratégiques.

Ce communiqué conjoint vient conclure les travaux de la quinzième session du Conseil de partenariat Maroc–Union européenne, tenue à Bruxelles sous la coprésidence de Nasser Bourita et de Kaja Kallas. Cette session a également été marquée par la participation de la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, ainsi que de plusieurs ministres européens des Affaires étrangères, notamment ceux d’Espagne, des Pays-Bas, de Slovaquie, d’Estonie, de la République tchèque et de Malte, aux côtés de hauts représentants des États membres de l’Union européenne.