© Copyright : AFP-JOHN THYS

Israël serait en pourparlers avec le Maroc pour organiser une visite officielle de Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères au Royaume, ont indiqué mardi 13 juillet 2021, des sources diplomatiques au "Times of Israel".

Le ministère israélien des Affaires étrangères est en pourparlers avec le Maroc pour préparer la visite du ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, rapporte Times of Israel.

Mercredi dernier, Yaïr Lapid a invité Nasser Bourita à se rendre en Israël dans le cadre d'une visite officielle.

"Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, a remis en mon nom une lettre au ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, l'invitant ainsi à effectuer la première visite officielle d'un chef de la diplomatie marocaine en Israël", avait écrit Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, sur son compte Twitter.

"Le renouvellement complet des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, sous la conduite de son excellence le roi Mohammed VI, est une étape historique dans les relations entre nos peuples", avait-il indiqué.

Pour rappel, les compagnies Israir, El Al et Arkia relieront Tel-Aviv à plusieurs villes marocaines dès le 25 juillet 2021. El Al va assurer les liaisons Tel-Aviv-Casablanca et Tel-Aviv-Marrakech. Ces vols, selon El Al, devraient durer près de cinq heures et les billets seront commercialisés à partir de 499 dollars pour un aller-retour.

Le 25 juillet également, la deuxième compagnie aérienne d'Israël, Israir, commencera à assurer des vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech. Quant à la troisième compagnie, Arkia, elle lancera la même liaison le 3 août prochain.

A ce titre, des accords aériens ont été signés afin de permettre la mise en place de vols directs entre les deux pays.

Le 10 décembre 2020, Israël et le Maroc avaient annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques.