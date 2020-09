© Copyright : DR

Kiosque360. La Fédération nationale de la santé, affiliée à l’UNTM, le bras syndical du PJD, accuse le ministre de la Santé d’avoir délibérément renvoyé aux calendes grecques la compensation du personnel soignant au premier front de la lutte contre la Covid-19.

Les relations entre la Fédération nationale du secteur de la santé, affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), bras syndical du PJD, et le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, sont à l’affrontement. En effet, le syndicat pro-PJD dénonce et accuse le ministre d’avoir retardé le versement des indemnités relatives à la période de la crise pandémique aux professionnels de la santé. De même, il l’accuse d’avoir dissimulé le montant global dédié au secteur dans le cadre du dialogue social, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 12 et 13 septembre.

Et pour exprimer sa colère, la Fédération nationale de la santé a décidé de suspendre sa participation au prochain round du dialogue social sectoriel. D’après les sources du quotidien, la Fédération a fait savoir que sa décision demeure de mise jusqu’à ce que le ministère réunisse les conditions objectives pour entamer le dialogue social sectoriel.

Dans un communiqué rendu public à l’occasion, poursuit le quotidien, la Fédération évoque un deadline pour le déroulement du dialogue social sectoriel afin d’éviter toute perte de temps dans la réponse aux attentes des professionnels de la santé. Le bras syndical du PJD demande également à la tutelle de reprendre et de poursuivre les négociations à partir des recommandations des commissions et non pas de démarrer à zéro. «Ce serait une perte d’énergie et de temps», indique le communiqué de la Fédération.

Celle-ci reproche également au ministre de n’avoir pas révélé l’enveloppe budgétaire dédiée au dialogue social sectoriel. Enfin, la Fédération, ajoute le quotidien, exprime son refus à ce dialogue social et rejette ses recommandations, imputant la responsabilité au ministre quant à la réaction des professionnels de la santé. Autant dire qu’un débrayage serait en vue.