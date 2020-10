© Copyright : DR

Kiosque360. Le parti de la balance appelle à un ensemble de réformes en prélude des prochaines élections. Il n'hésite pas à mettre en garde les autres formations politiques des menaces engendrées par des batailles politiciennes et qui pèsent sur la stabilité du pays.

Les tractations menées en perspective des prochaines élections législatives entre les partis politiques et avec le ministère de l'Intérieur inquiètent l'ensemble des formations politiques.

Récemment, c'est le parti de l’Istiqlal qui s'est prononcé sur la question lors de sa réunion hebdomadaire, comme le rapporte le journal Al Massae dans sa livraison du vendredi 9 octobre. En effet, le comité exécutif du parti de la balance met en garde contre l'enlisement de la scène politique dans des batailles politiciennes qui risquent de plonger le Maroc dans une crise politique et dans l’instabilité.



Selon le journal Al Massae, le comité exécutif de l’Istiqlal insiste sur le fait que tout désaccord entre les composantes politiques participant aux consultations électorales devrait en dernier ressort être tranché par l'institution législative.

Le parti de la balance estime que le pilier de la crédibilité des élections n'est autre que la participation électorale.

De ce fait, il appelle les formations politiques à plancher sur l’abstentionnisme pour renforcer la participation des électeurs. Il insiste aussi sur l'attachement du parti à la volonté populaire comme principal déterminant dans la composition des institutions élues et du gouvernement.



De même, le comité exécutif du parti de la balance considère que les consultations relatives aux élections doivent être ouvertes à toutes les idées susceptibles d'accélérer la transition démocratique dans notre pays, à condition que le débat ne soit limité par aucune ligne rouge. Exception faite de ce qui est lié aux constantes constitutionnelles du Royaume et aux principes de la nation marocaine.



Selon Al Massae, l’Istiqlal appelle aussi à la nécessité de fournir toutes les conditions garantissant l'intégrité des élections, la protéction du processus électoral de toute manipulation, quelle qu'en soit la source, et la création des mécanismes prohibitifs pour limiter l'utilisation de l'argent dans les élections.



L'ensemble de ces réformes permettraient de mener à bien les prochaines élections. Ces dernières devraient produire un gouvernement fort et solidaire composé d'un nombre limité de partis, affirme le comité exécutif de l’Istiqlal. Ce gouvernement devrait être soutenu par une majorité gouvernementale cohérente, capable de sortir le pays de cette étape critique marquée par les répercussions de la crise économique et sociale sur les citoyens et sur le tissu économique national.