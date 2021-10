© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Fumio Kishida à l'occasion de son investiture de Premier ministre du Japon.

Dans ce message, le Roi adresse à Fumio Kishida ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès dans ses hautes missions pour réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le peuple japonais.

Le Souverain saisit cette opportunité pour exprimer sa profonde satisfaction du niveau distingué des relations d'amitié et de coopération fructueuse unissant le Maroc et le Japon, réaffirmant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Fumio Kishida pour raffermir ses liens et les étendre à tous les domaines, au service des intérêts communs des deux peuples amis.