Le roi Mohammed VI et le président Alassane Dramane Ouattara, à Abidjan, en 2017.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Alassane Ouattara, suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire.

Le souverain a adressé à Alassane Ouattara ses félicitations et ses vœux sincères de plein succès dans la poursuite de sa noble mission au service du peuple ivoirien frère.

"En vous confiant un nouveau mandat, le peuple ivoirien fait montre de sa reconnaissance des efforts que Vous déployez pour assurer à Votre pays davantage de réalisations sur la voie du progrès et du développement économique", écrit le Roi.

Le souverain écrit aussi, dans ce message, que le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire ont su développer des relations solides de coopération fructueuse et de solidarité agissante, et réitère, à cet égard, sa ferme volonté de continuer à œuvrer, de concert avec Alassane Ouattara, à la consolidation de ces relations en vue d'en faire un exemple de partenariat réussi entre deux pays africains.