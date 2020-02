© Copyright : DR

Le prochain sommet sera organisé en Algérie, a annoncé l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Cité par les médias algériens, l'Emir du Qatar qui a effectué mardi dernier une brève visite en Algérie, a souhaité "la réussite du prochain sommet arabe prévu à Alger". Les chefs d’Etat et de gouvernement arabes, réunis en mars 2019 à Tunis en sommet ordinaire, s’étaient mis d’accord pour la tenue concomitamment du sommet arabe ordinaire et celui du développement économique et social tous les quatre ans.

Cette décision entrera en vigueur après la tenue du 5ème sommet du développement économique et social, prévu en 2023 en Mauritanie, selon la déclaration de Tunis sanctionnant les travaux du 30è sommet arabe.

Le sommet a aussi chargé le secrétaire général de la Ligue arabe de préparer un projet relatif à la tenue périodique de ce rendez-vous et un rapport tous les deux ans sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions du sommet de développement, qui seront soumis au sommet ordinaire.