Face à la flambée des prix, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) exhorte le gouvernement à intervenir. Lors de la réunion de son bureau politique tenue le 22 février, ce dernier a dressé une situation économique et sociale "délicate"que traverse le pays, due entre autres à la hausse des prix, en particulier ceux des carburants et des produits alimentaires.

Dans sa livraison du 25 février, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia revient sur la dernière réunion du PPS. Le parti dirigé par Nabil Benabdellah l’a consacré en partie à la situation économique et sociale du pays, notamment la sécheresse - la pire depuis 1981 selon le ministre de tutelle, Mohamed Sadiki. Le parti du livre a ainsi passé au crible “ses graves répercussions et ses effets négatifs sur la vie quotidienne de l’ensemble des citoyens”.

S’il admet que la situation est liée principalement à des raisons objectives dues aux répercussions de la pandémie au niveau international et à des conditions climatiques exceptionnelles, le PPS soutient cependant que le contexte international ne dispense pas pour autant le gouvernement de sa responsabilité.

Aux yeux du parti du livre, cette responsabilité exige de l’Exécutif de trouver les solutions possibles et indispensables, ainsi que de prendre les mesures efficaces à même d’atténuer les souffrances des citoyens, protéger leurs sources de revenu, leur pouvoir d’achat et leurs niveaux de vie. Ces mesures, poursuit le bureau politique du PPS, devraient s’inscrire dans le sillage de l’initiative royale audacieuse en faveur du monde rural et du secteur agricole.

Dans ce sens, le parti souligne la nécessité pressante pour le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires efficientes qui "englobent tous les domaines, les secteurs, les produits et les services qui connaissent des augmentations vertigineuses". Un focus particulier est porté sur le secteur des carburants par les camarades de Nabil Benabdellah.

"Il est impératif et urgent de viser avec audace et courage le secteur des carburants pour stopper la flambée des prix et prendre les mesures nécessaires pour limiter les marges bénéficiaires démultipliées et exorbitantes que les sociétés qui opèrent dans ce secteur accumulent, sans aucune considération à l’égard du pouvoir d’achat des citoyens et de la tension sociale qui peut en résulter", conclut le communiqué.