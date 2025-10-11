Politique

Le Parlement entame le débat sur la réforme de l’enseignement supérieur

Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

La Chambre des représentants entamera ce mardi 14 octobre son premier débat de la dernière année législative par le projet de loi 59.24 relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, a-t-on appris de source parlementaire.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 11/10/2025 à 13h10

Le ministre de tutelle, Azzedine El Midaoui, est attendu devant la commission parlementaire de l’enseignement, de la culture et de la communication. Il y présentera le projet de réforme de l’enseignement supérieur, tel qu’il est envisagé dans la loi 01-00. Initialement, le gouvernement avait tenté de réunir cette commission durant l’été, en pleine période de vacances, pour examiner ce texte. Toutefois, cette date avait été rejetée par l’opposition, selon les déclarations de plusieurs députés.

Le projet de loi vise, selon le ministère, «la modernisation pédagogique et la création d’un conseil stratégique des universités». Ce projet de texte a suscité une polémique, le syndicat national de l’enseignement supérieur ayant souhaité de profonds amendements.

Le département ministériel de tutelle a par la suite promis que des modifications seront apportées pour, notamment, «renforcer l’indépendance du conseil des administrateurs» et garantir la pérennité des «conseils et bureaux des étudiants». Pour rappel, ce projet de loi, portant le numéro 59.24 et relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, a été adopté par le gouvernement le 28 août dernier.

#Parlement#enseignement supérieur#réforme

