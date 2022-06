© Copyright : DR

C’est un véritable appel à la chasse aux Marocains établis en Algérie que vient de lancer un média proche de la junte militaire au pouvoir. Sous le prétexte inimaginable que les immigrés marocains seraient des «espions d’Israël», la population algérienne est incitée à commettre à leur encontre un pogrom pour «nettoyer l’Algérie».

La haine des Marocains n’a plus de limites au sein du régime politico-militaire algérien. A tel point qu’il en appelle ouvertement à une nouvelle expulsion massive des Marocains résidant en Algérie. Voire, à une extermination de ce qu’il nomme la «vermine du Makhzen marocain».

Cet appel à la chasse des Marocains est venu de Algeriepatriotique, le site du général à la retraire Khaled Nezzar. Après une courte période de disgrâce, du temps où le défunt Gaïd Salah était l’homme fort de l’Algérie, Khaled Nezzar, un ancien fugitif, poursuivi pour «crimes de guerre» et «crime contre l’humanité» par la justice suisse, est revenu aux affaires. A tel point qu’il était devenu, en compagnie du général Mohamed Mediène, l’une des cibles privilégiées des manifestations du Hirak après la pause due au Covid-19.

Le prétexte de l’appel à la chasse des Marocains est tortueux. Le journal de Nezzar cite un post sur Twitter du journaliste du quotidien français Le Figaro, Georges Malbrunot, pour dérouler un récit qui fait froid au dos.

Quelques tensions actuellement entre les services de renseignements français et marocains. "La DGSI est remontée", confie un agent français. "Que des éléments de la diaspora marocaine en France servent de sous-traitants au Mossad israélien, ça ne passera pas", explique la source. pic.twitter.com/E46X8AhNQq — Georges Malbrunot (@Malbrunot) May 30, 2022

Dans ce post, qui intervient curieusement deux jours avant un voyage privé du roi Mohammed VI en France, Georges Malbrunot cite une source aux services des renseignements français qui aurait martelé: «des éléments de la diaspora marocaine en France servent de sous-traitants au Mossad israélien, ça ne passera pas». Cette “information“, qui aurait prêté en d’autres circonstances à rire, n’a pas fait l’objet d’un article, mais seulement d’un post Twitter.

Le post de Malbrunot a néanmoins constitué du pain bénit pour la junte qui a choisi le porte-voix du clan Nezzar pour faire un transfert de la France à l’Algérie.

Selon le site du général Khaled Nezzar, le Maroc utilise «la diaspora disséminée à l’étranger pour enrôler des informateurs pour les services israéliens. Dès lors, n’importe quel Marocain est susceptible d’être à la fois un agent du Makhzen marocain et du Mossad israélien… Concernant notre pays l’Algérie, le danger est bien réel sachant que l’entité sioniste d’Israël a toujours eu l’Algérie dans le viseur et la présence de plus d’un million de Marocains en situation irrégulière sur notre territoire constitue un danger sécuritaire non négligeable et permanent.»

Plus grave: ce ne sont pas exclusivement les autorités algériennes qui sont appelées à sévir contre les sans-papiers marocains en vue de les reconduire à la frontière (fermée). La population algérienne est également incitée à lancer une chasse à l’homme contre ces immigrés marocains, sans distinction de la légalité ou non de leur résidence. «L’Algérie a des services de renseignement très efficaces et une grande armée bien entraînée, mais il faut que les citoyens s’impliquent davantage, car la sécurité de l’Algérie nous concerne tous… Il est impératif de renvoyer chez eux tous ces immigrés marocains clandestins qui constituent un danger permanent pour notre pays», écrit encore le média.

Le journal estime à plus d’un million le nombre de Marocains présents en Algérie. Un chiffre complètement fantaisiste, servant à faire peur à la population algérienne. Selon des sources bien informées, les clandestins marocains ne seraient guère que quelques centaines, s’activant particulièrement dans le BTP, en particulier comme plâtriers. Quand on sait que le régime algérien a structurellement enraciné une culture de rente, encourageant la fainéantise et allant jusqu’à importer des maçons de Chine, on peut bien craindre que les plafonds des villas des officiers supérieurs et de leurs rejetons restent à l’état brut si les artisans plâtriers marocains n’y interviennent pas.

D’ailleurs, nos sources ajoutent que le climat de terreur en Algérie et le taux de change très défavorable au dinar algérien, considéré comme une monnaie de singe, a incité de nombreux plâtriers marocains à quitter l’Algérie.

Ce qui est en revanche certain, c’est que la menace que fait peser le journal du général Nezzar sur les Marocains en Algérie est à prendre très au sérieux quand on sait que le régime algérien a toujours entretenu la xénophobie chez les citoyens locaux, leur faisant croire que les étrangers ne sont là que pour dépouiller leur pays de ses avoirs, issus du pétrole et du gaz naturel, une manne détournée en réalité par les généraux.

Personne n’a oublié l’expulsion honteuse en 1975, la veille de l’Aïd al-Adha, de plus de 40.000 familles marocaines d’Algérie par Houari Boumediene, rendu fou-furieux par la glorieuse Marche Verte. Quand on sait que régime algérien réédite le même mode opératoire depuis 60 ans, l’approche de l’Aïd al-Adha est un marqueur à prendre au sérieux.

Non content de voir les records que viennent d’enregistrer les transferts des Marocains résidant à l’étranger vers leur pays, le régime algérien se plaint que les «immigrés illégaux transfèrent au Maroc l’argent qu’ils gagnent en Algérie via les banques tunisiennes… Combien de temps encore allons-nous tolérer que nos richesses profitent à nos ennemis historiques? L’heure est très grave et il faut faire preuve d’une vigilance extrême, cette immigration clandestine des Marocains en Algérie n’apporte aucune plus-value à notre pays, bien au contraire…». Transférer des dinars algériens, on aura tout vu!

Dans son cri xénophobe, antisémite et ignoble, le clan de Nezzar lance cet appel: «mettons-nous au travail et nettoyons notre pays de cette vermine du Makhzen marocain et ses maîtres marionnettistes sionistes». Cet appel au meurtre a au moins le mérite de la clarté.