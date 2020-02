© Copyright : DR

Kiosque360. Une belle lueur d’espoir plane à l'horizon pour les personnes atteintes de cancer. En effet, un responsable gouvernemental a affirmé que la pétition sur les fonds de soutien les concernant était conforme à la loi.

Les personnes atteintes de cancer auront finalement leur fonds de soutien pour un accès gratuit aux soins. Du moins, l’espoir est permis puisque le ministre de l’emploi, Mohamed Amekraz, a affirmé que la pétition portée devant le chef du gouvernement était conforme à la loi, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce mercredi 26 février.

D’après le quotidien, cette annonce a été faite lors d’un discours prononcé à la conférence nationale sur «la démocratie participative entre les problématiques du présent et les perspectives d’amélioration», organisée à la Chambre des représentants. Le ministre prenait, ce jour-là, la parole au nom de Mustapha Ramid, ministre d’Etat en charge des droits de l’Homme.

Amekraz a précisé à cette occasion que, sur les six pétitions portées devant le chef du gouvernement, une seule a été acceptée car elle remplit les obligations légales nécessaires en la matière. Et c’est bien celle portant sur le fonds de soutien aux personnes atteintes du cancer qui est sortie du lot. Et pour cause, elle a collecté quelque 50.000 signatures.

Le comité en charge de cette initiative avait d’abord présenté une pétition de 40.000 signatures collectées à travers tout le territoire national et prouvant, une fois de plus, l’élan de solidarité remarquable des Marocains. Car il suffit de 5.000 signatures pour qu’une pétition soit valable du point de vue de la loi.

Tout a commencé sur Facebook, quand un mouvement de femmes a lancé un cri du coeur sous le slogan «Nous ne voulons pas mourir du cancer». La solidarité a été telle que 400 personnes des 12 régions du pays se sont portées volontaires pour recueillir des signatures. Et ce en un temps record, soit entre le 25 décembre 2019 et la mi-janvier de cette année. Cet élan s’est poursuivi en dehors des frontières nationales puisque des signatures ont également été collectées aux Etats-Unis, en France, en Suisse, au Canada, en Italie, en Espagne, en Ukraine, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis et au Qatar.