Le général de corps d’armée Mohammed Berrid reçoit l’insigne de commandeur de la Légion d’Honneur à Paris

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, et le général Fabien Mandon, chef d’état-major des armées françaises.

Sur X, le général Fabien Mandon, chef d’état-major des armées françaises, a annoncé avoir accueilli, pour la deuxième fois à Paris, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, à qui il a remis l’insigne de commandeur de la Légion d’Honneur.

Dans son message, le général Fabien Mandon a salué une collaboration qui s’étend désormais à «de très nombreux domaines». «C’est la traduction d’un partenariat historique et riche, qui prend une dimension exceptionnelle grâce à la confiance réciproque», a-t-il indiqué.

Pour le général Fabien Mandon, le Maroc et la France «construisent ensemble et dans tous les milieux une relation équilibrée, mutuellement bénéfique et qui participe au renforcement de notre sécurité».

Heureux d’accueillir pour la seconde fois à Paris le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales du Maroc, à qui j’ai eu l’honneur de remettre l’insigne de commandeur de la Légion d’Honneur.



Pour rappel, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a été reçu, le 5 septembre 2025 à Paris, par le chef d’état-major des armées françaises.

Le Général de corps d’armée Mohammed Berrid reçu par Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des armées françaises, le 5 septembre 2025 à Paris.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale et ont réaffirmé leur volonté commune de la consolider et de l’approfondir.

