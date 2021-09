© Copyright : khalil Essalak / Le360

L'ossature de la majorité gouvernementale d'Aziz Akhannouch est dans l'attente d'une annonce officielle. Elle sera communiquée incessamment, a appris, mardi 21 septembre 2021, Le360 de sources concordantes à Rabat.

"Les discussions au sujet de cette ossature tripartite (RNI, PAM et Istiqlal) sont à leur phase finale", a affirmé une source proche d'un leader de parti politique, interrogée ce mardi 21 septembre par Le360. Celle-ci ajoute que le chef du gouvernement désigné est en "contact régulier" avec les deux leaders du PAM et de l'Istiqlal.

L'examen de cette ossature se déroule via "des entretiens téléphoniques et parfois même à travers des rencontres séparées" entre les trois chefs de parti et ce, "loin de la presse et des regards".

Ce qui est actuellement certain, alors que nous écrivons ces lignes, c'est que le numéro un de l'USFP, Driss Lachgar n'a toujours pas reçu d'offre de participation de son parti à la future coalition, malgré l'appel du pied que Lachgar a adressé dimanche dernier à Aziz Akhannouch.

L'architecture de la coalition devrait être annoncée cette semaine. Il est fort probable que cette ossature ne regroupera que le PAM d'Abdellatif Ouahbi et l'Istiqlal de Nizar Baraka, aux côtés du RNI d'Aziz Akhannouch, grand vainqueur des élections du 8 septembre avec 102 sièges, estiment plusieurs politologues contactés par Le360.

Mercredi dernier, au terme du premier round des consultations avec les chefs de partis politique, Aziz Akhannouch avait déclaré que les "contours de la coalition" gouvernementale seraient en effet connus au cours de cette semaine.

Par ailleurs, les même sources s'attendent à ce que la formation gouvernementale au complet soit annoncée la semaine prochaine quand la majorité sera parvenue à l'attribution des postes ministériels et à un accord sur la configuration du Parlement, avec ces deux chambres.

"Il est prévu, sauf grande surprise, une présentation de cet Exécutif la semaine prochaine", selon ces sources.