© Copyright : DR

Kiosque360. Une conseillère communale de Ksar El Kebir a déposé une plainte contre un de ses collègues pour l’avoir insultée sur Facebook. La police judiciaire l’a auditionné avant qu’il ne porte plainte contre d’autres élus en les accusant de l’avoir menacé de mort.

La police judiciaire de Ksar El Kébir a auditionné, mercredi dernier, le conseiller communal du PJD, Mustapha El Hajji, après que l’une de ses collègues l’a accusé d’injures et de diffamation via sa page Facebook. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 24 juillet, que la police avait convoqué l’élu islamiste moins d’une heure après avoir entendu la plainte de la conseillère Ilham Al Rakaa, issue du PAM. Cette dernière a déclaré avoir été victime d’attaques acerbes et de graves accusations proférées dans le message posté par El Hajji: «Vous êtes une traînée qui a fréquenté tous les caïds et les auxiliaires d’autorité ainsi que les élus avec lesquels vous avez travaillé».

Et le conseiller communal de faire l’éloge de son épouse: «Espèce de p.…, le corps de ma femme n’a jamais été souillé comme le tien qui est devenu un terrain d’expérience pour les soulards et les drogués des soirées arrosées». Il a terminé son message par ces mots: «Attendez la suite dans les huit prochains épisodes».

Le conseiller s’en est pris à sa collègue après que celle-ci avait, en compagnie de huit autres élus, déposé une plainte contre son épouse qui aurait bénéficié, indûment, de deux contrats d’exploitation du domaine public. Une plainte qui n’a pas plus à l’islamiste Mustapha El Hajji qui, toujours via sa page Facebook, a écrit: «Mon épouse est pure et intègre grâce à Dieu. Sa conscience ne lui permettrait jamais de s’accaparer l’argent du peuple. Elle n’est pas comme toi qui tombe dans le bras des escrocs qui dépensent l’argent sale pour t’acheter des cadeaux y compris des sous-vêtements féminins».



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le conseiller a fini par supprimer ce message pour le remplacer par éloge de la femme qu’il avait traitée de tous les noms: «Vous êtes un femme respectueuse et militante. Et ce n’est pas vous qui étiez visée par le message que j’ai posté sur Facebook». Juste après avoir été entendu par la police judiciaire, le conseiller Mustapha Al Hajji a déposé une plainte contre neuf de ses collègues du conseil communal les accusant de tentative de meurtre et de menace avec arme blanche.

L’élu raconte qu’il a été pris en chasse par une voiture dans laquelle se trouvaient trois individus qui brandissaient des armes blanches et menaçaient de l’égorger s’il n’arrêtait pas ses sorties médiatiques. Il faut rappeler que le président du conseil communal de Ksar El Kebir, Mohamed Assimo, avait annoncé qu’il avait à son tour porté plainte contre Mustapha El Hajji. Ce qui s’est avéré par la suite n’être qu’une simple tentative du responsable communal de contenir la colère des membres de la majorité qui se sont solidarisés avec la conseillère Ilham Al Rakaa.