Politique

La Belgique inscrit le Maroc sur la liste des pays d’origine sûrs

Drapeaux du Maroc et de la Belgique (photomontage).

Le gouvernement fédéral belge a décidé hier, mercredi 3 décembre 2025, d’ajouter le Maroc à la liste des pays d’origine considérés comme sûrs. La ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt, a salué une décision fondée sur «de solides indices».

La Belgique inscrit pour la première fois le Maroc sur la liste des pays d’origine sûrs. Une décision prise lors d’une commission de la Chambre des représentants belge tenue mercredi 3 décembre 2025 au Parlement fédéral belge, malgré l’avis défavorable du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).

Pour Anneleen Van Bossuyt, ministre de l’Asile et de la Migration, «de solides indices laissent penser que le Maroc peut être considéré comme un pays sûr, car la situation des droits humains s’y est considérablement améliorée ces dernières années».

Concrètement, l’inscription du Maroc sur cette liste signifie que les demandeurs d’asile originaires du Royaume seront désormais présumés ne pas avoir besoin de protection internationale.

Le traitement de leur demande de protection internationale peut dès lors être accéléré, selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Et ce, conformément au régime appliqué aux pays considérés comme globalement respectueux des droits fondamentaux.

S’il s’avère, après examen individuel, que le demandeur ne présente pas ou pas suffisamment d’éléments démontrant un besoin de protection internationale, sa demande sera refusée et pourra être considérée comme manifestement infondée.

#Belgique#migration#réfugié#Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides#droits de l'homme

