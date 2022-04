Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a signé ce mardi 26 avril 2022 une convention de partenariat avec les représentants du PNUD, (Edouard A. Christow), de l’UNICEF (Spéciose Hakizimana-Ndabihore), de l’UNESCO (culture) et de l’UNFPA (population).

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, a signé ce mardi 26 avril 2022 une convention de partenariat inédite avec les agences spécialisées de l’ONU accréditées au Maroc, en vue d’initier et de promouvoir des projets en faveur de la jeunesse marocaine.

Cette convention avec les agences onusiennes a été paraphée, outre par le ministre, par les représentants du PNUD, (Edouard A. Christow), de l’UNICEF (Spéciose Hakizimana-Ndabihore), ainsi que ceux de l’UNESCO (culture) et de l’UNFPA (population), a constaté Le360.

La convention porte notamment sur un échange d’expériences et la mise en œuvre d’un plan d’action visant la promotion de l’emploi et le développement des maisons de jeunes en matière de formation et des services. «Nous voulons profiter de l’expérience des agences de l’ONU sachant qu’il existe une stratégie gouvernementale que nous voulons renforcer», a expliqué Mehdi Bensaïd.

A propos du projet de réhabilitation des maisons de jeunes, le ministre a indiqué qu’à aujourd’hui, ce nouveau chantier concerne quelques 250 maisons de jeunes dont 150 sont situées dans les villes et 50 dans le monde rural.

«Nous ne voulons pas réhabiliter uniquement les murs, mais également les doter de ressources humaines compétentes pour offrir des services de qualité», a souligné Mehdi Bensaïd, indiquant que certaines régions au Maroc souffrent de ce manque de personnel formé.

Avec l’aide des régions et des collectivités territoriales, ainsi qu’avec la collaboration d’autres départements ministériels, le ministère de la Jeunesse, a-t-il ajouté, compte surmonter ces problèmes pour répondre aux attentes de la jeunesse.