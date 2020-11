© Copyright : DR

Kiosque360. Des députés à la chambre des représentants ont proposé une aide financière adressée aux jeunes mariés inspirée du mécanisme "comptes mariage" appliqué en Turquie par le gouvernement d'Erdogan.

Les députés marocains de la majorité dirigée par le PJD se sont-ils inspirés d'une expérience turque appliquée depuis 2016 par le parti islamique au pouvoir en Turquie? C'est ce que pense le journal Assabah qui explique dans son édition du vendredi 13 novembre que les partis de la majorité ont glissé parmi leurs propositions d'amendement du projet de loi de finances 2021, une mesure visant à accorder un soutien financier aux jeunes, spécialement les jeunes mariés, dans le but d'accéder au logement.

Le journal ajoute que les députés ont insisté sur la nécessité pour l'Etat d'intervenir dans les crédits immobiliers qui ne dépassent pas une valeur de 1,5 million de dirhams afin d'aider cette catégorie de primo-accédants au logement. L'amendement en question consiste en la subvention du taux d'intérêt des crédits immobiliers accordés aux salariés, aux fonctionnaires, aux petits commerçants concernés par la contribution professionnelle unique et aux nouveaux mariés dans la limite de 1,5 million de dirhams.



Pour qu'un tel mécanisme puisse exister, l'Etat doit impérativement supporter financièrement la différence entre ce taux et le taux d'intérêt réel pratiqué par le marché. Cela passera par l'allocation d'une enveloppe financière dédiée au financement de la différence des taux.



Assabah explique que cette proposition, qui sera discutée et soumise au vote dans les prochaines réunions de la commission des finances et séances plénière du parlement, est une version amendée de la mesure appliquée par le gouvernement turc il y a quatre ans dans ce qui a été appelé l'initiative du PJD (turc) pour soutenir les jeunes et les encourager à quitter le célibat.



Selon le quotidien, depuis 2016, la Turquie permet aux jeunes l'ouverture de "comptes mariages" dans l'ensemble du réseau bancaire du pays. Ces comptes permettent à ces jeunes de bénéficier de l'aide publique. Selon le programme, l'Etat offre aux jeunes mariés qui ne dépassent pas 27 ans l'équivalent de 20% de la somme totale de leur épargne dans la limite de 5.000 livres turques.