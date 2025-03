Habitations réquisitionnées par la mairie à Rabat: des élus accusés de collusion

Les procédures d’expropriation et les décisions de démolition visant certaines habitations dans plusieurs quartiers de Rabat ont placé des élus de la mairie de la capitale sur la sellette.

Lors de leur campagne électorale, ces élus avaient promis à leurs électeurs, dans les différentes circonscriptions, de défendre leurs droits, de les soutenir et de plaider en faveur de leurs revendications. Or, lors des sessions ordinaires et extraordinaires de la mairie portant sur ces procédures et décisions controversées, ils ont soit voté en faveur du projet communal, soit choisi de s’abstenir.

Cette attitude des élus, qui n’ont pas honoré leurs engagements, a provoqué l’indignation des habitants, explique Al Akhbar dans son édition du mardi 11 mars.

De plus, poursuit le journal, le comportement de ces élus, désormais sous le feu des critiques, accentue la fracture entre les citoyens et la politique, renforçant la défiance envers le processus électoral et la participation politique.

Abandonnés par ceux qui étaient censés les représenter et défendre leurs intérêts, «des citoyens traumatisés se retrouvent aujourd’hui menacés d’exclusion, sans indemnisation équitable ni solution de relogement garantissant leur dignité», soulignent les sources citées par Al Akhbar.

Par ailleurs, de nombreux habitants affirment que leurs doléances et courriers à ce sujet sont restés sans réponse, nourrissant un profond sentiment d’abandon face à cette situation difficile.

Face à cette crise, Al Akhbar rapporte que plusieurs acteurs de la défense des droits humains exhortent les autorités compétentes à ouvrir une enquête afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises et d’établir les responsabilités des élus ayant voté en leur faveur ou s’étant abstenus.

Des sources au sein de l’Arrondissement Hassan et de la mairie de Rabat ont déclaré au quotidien que «le projet d’élargissement de certains boulevards de la ville avait été approuvé par la majorité des élus, en présence de tous les groupes, à l’exception de la Fédération de la gauche qui s’était abstenue, faute d’avoir reçu les détails du projet».