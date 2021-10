Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances du gouvernement Akhannouch.

C’est une première pour le Maroc. Nadia Fettah Alaoui est la première femme à occuper le poste de ministre des Finances. Biographie express.

Jusqu’ici ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale au sein du gouvernement El Othmani, Nadia Fettah Alaoui restera bien au gouvernement pour prendre cette fois-ci en charge le ministère des Finances.

Diplômée de l'école de commerce HEC Paris, la nouvelle ministre des Finances avait entamé sa carrière en 1997, en tant que consultante chez Arthur Andersen, à Paris.

En 2000, elle crée et gère Maroc Invest Finances Group, un fonds de capital investissement, avant de rejoindre, cinq ans plus tard, le groupe Saham, où elle a occupé la fonction de directrice générale en charge du pôle support et finances de la compagnie d’assurances CNIA.

Nadia Fettah Alaoui a fortement contribué à la conquête africaine du groupe Saham dans lequel elle a gravi les échelons jusqu’à en devenir directrice générale, un poste qu’elle a su préserver après avoir piloté de bout en bout l’opération de cession du pôle assurance du groupe au sud-africain Sanlam.

L’ancienne directrice générale de Saham Finances, le pôle financier du groupe Saham, a fait l’essentiel de sa carrière auprès de ce groupe fondé par Moulay Hafid Elalamy.

Nadia Fettah Alaoui figure parmi les fondatrices et les administratrices du Club des femmes administrateurs au Maroc (CFA).

Elle est aussi membre du réseau international Women Corporate Directors.

Elle a obtenu le prestigieux prix du «CEO of the year» à l’Africa CEO Forum 2018, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.