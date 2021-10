© Copyright : MAP

Kiosque360. Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a demandé à ses ministres d’élaborer une stratégie de communication ciblée et proactive afin de faire échec à la multiplication des informations mensongères.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a invité les ministres à adopter une stratégie de communication efficace et proactive pour contrecarrer les informations mensongères. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (1er et 2 novembre), qu’Akhannouch est derrière les sorties médiatiques intensives du ministre de la Santé. Cette communication tous azimuts de Khalid Ait Taleb vise à atténuer les réactions de réprobation sociales causées par l’instauration du passeport vaccinal obligatoire.

Des sources proches de la primature indiquent que le chef du gouvernement a approuvé l’organisation d’une séance parlementaire pour le questionnement d’Ait Taleb sur ce sujet. C’est ce qui explique la sortie du ministre de la Santé en compagnie du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitat, pour expliquer les raisons qui ont poussé le gouvernement à instaurer le pass vaccinal obligatoire.

Le quotidien Al Akhbar rapporte qu’au-delà des contestations qui ont suivi cette décision, le gouvernement est confronté à un autre problème qui est celui du manque de communication avec la population. D’ailleurs, les premières critiques qu’a essuyées l’Exécutif depuis son investiture est de s’être cantonné dans un mutisme inexpliqué. Des critiques qui ont redoublé d’intensité quand des décisions ont été prises sans préparer l’opinion publique. Ce silence radio contraste énormément avec l’overdose de communication électorale des trois partis de la coalition gouvernementale.

Les observateurs politiques considèrent que rien n’explique ce mutisme qui a agacé la population, surtout après la prise d’une décision aussi contraignante que celle du pass vaccinal. Le gouvernement aurait pu annoncer un délai pour la mise en place de ce document obligatoire. Un délai au cours duquel il avait la possibilité d’expliquer les tenants et aboutissants via les canaux conventionnels et accessibles à tous comme la télé, la radio, la presse, ou encore les réseaux sociaux. Une communication qui aurait certainement atténué la colère et les critiques des citoyens qui ont été choqués par cette attitude pour le moins méprisante.