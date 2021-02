© Copyright : Le360

A l’occasion de la publication de son livre «Le Prophète et la Pandémie» (Gallimard), le politologue Gilles Kepel est l’invité du podcast «Géopolitique en Méditerranée», centré sur la mare nostrum, qui incarne, à travers l’histoire, une zone d’échanges et de frictions à la fois politiques, religieuses et culturelles.

Dans cet entretien avec Le360, Gilles Kepel, éminent spécialiste de l’islam et du monde arabe, politologue, livre sa lecture de la carte géopolitique en Méditerranée orientale, à travers le prisme des récentes découverte de plateaux gaziers au large d’Israël et de l’Egypte, qui viennent bousculer les rapports de force dans la région, et qui y ravivent les fantômes de l’Histoire.

Auteur de plusieurs essais traitant de géopolitique, Gilles Kepel a notamment publié «Jihad» (Gallimard, 2000) et, tout récemment, «Le Prophète et la Pandémie» (Gallimard, 2021).

Dans ce podcast, cet essayiste de renom nous livre une analyse globale des relations et des enjeux diplomatiques qui se jouent actuellement à l’est de la Méditerranée, où l’on assiste à une confrontation entre deux blocs, constitués d’une part, de l’Egypte, de la Grèce et d’Israël, et d'autre part, de la Turquie et de la Libye de Fayez el-Sarraj.

Gilles Kepel évoque aussi la situation au Moyen-Orient, depuis la chute de l’Etat Islamique, le bellicisme turc et le fléau djihadiste qui sévit dans la région.

Il revient aussi sur la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara atlantique, qu’il qualifie de «coup dur» pour la légitimité du pouvoir algérien, «surpris» par les évènements.

Gilles Kepel explique aussi ce qu’est le «djihadisme d’atmosphère», largement responsable des derniers attentats qui ont frappé la France.