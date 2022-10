© Copyright : DR

S’exprimant ce lundi 24 octobre 2022 devant les députés de la Chambre des représentants, le chef du gouvernement a présenté l’état des lieux du chantier de généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Le bilan est «positif», selon le chef de l’Exécutif pour qui ce chantier «va bon train».

«Depuis l’adoption de la loi-cadre relative à la protection sociale en mai 2021, le nombre de travailleurs non salariés inscrits à la CNSS n’a pas dépassé les 8.000 sur un total de 33 millions de Marocains», a fait remarquer Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, lors de la séance mensuelle de la Chambre des représentants, de ce lundi 24 octobre 2022, dédiée à la politique publique, consacrée à la loi de finances 2023.

Il a par la suite pointé un «retard» de l’ancien gouvernement dans la mise en place du chantier royal de généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO).

Afin de rattraper ce «retard», l’actuel gouvernement a déployé des efforts considérables pour assurer l’accès à tous les Marocains à l'AMO d’ici la fin de l’année 2022, et ce, conformément à l’agenda royal pour la généralisation de la protection sociale, a précisé le chef de l’Exécutif.

Et pour étayer ses propos, le chef du gouvernement a avancé les derniers chiffres relatifs à l’immatriculation des travailleurs non salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), organisme en charge de la gestion de l’AMO pour cette catégorie, le nombre de dossiers pris en charge ainsi que la somme des remboursements.

A date d’aujourd’hui, la CNSS a immatriculé plus de 2,3 millions de travailleurs non salariés, dont 1 million d’agriculteurs, 450.000 artisans, 300.000 auto-entrepreneurs et 250.000 artisans et commerçant qui sont dans le cadre de la contribution professionnelle unique, a déclaré Aziz Akhannouch.

La CNSS a traité plus de 283.000 dossiers qui proviennent de travailleurs non salariés et a remboursé 350 millions de dirhams aux assurés, a continué Aziz Akhannouch, non sans fierté, avant de poursuivre que «le chantier de généralisation de l’AMO est, aujourd’hui, une réalité sur le terrain».

Outre la catégorie des travailleurs non salariés, le gouvernement procédera à l’immatriculation à la CNSS de 4 millions de personnes en situation de vulnérabilité à partir de décembre 2022, a souligné le chef du gouvernement. «Ces personnes bénéficieront du même panier de soins et des mêmes taux de remboursement que ceux consacrés aux assurés de la CNSS et de la CNOPS», a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a rappelé que le projet de loi de finances 2023 a mobilisé une enveloppe de 9,5 milliards de dirhams pour permettre aux personnes en situation de vulnérabilité d’accéder à l’AMO.

En outre, l’Exécutif prendra en charge l’ensemble des frais relatifs à la prise en charge médicale de cette catégorie au niveau des établissements sanitaires publics, a conclu Aziz Akhannouch.