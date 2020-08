© Copyright : DR

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Au début de ses travaux, le conseil examinera un projet de loi portant dissolution et liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation (OCE), indique ce mardi 25 août un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le Conseil examinera, par la suite, quatre projets de décret dont le premier et le deuxième concernent la délimitation du périmètre des offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) de Tafilalet et d'Ouarzazate, ajoute ce communiqué, précisant que le troisième et quatrième projets de décret sont relatifs à l'élargissement du périmètre des ORMVA de Souss-Massa et du Gharb.