Un pont aérien sera établi entre Casablanca et Beyrouth pour transporter les aides médicales et humanitaires d’urgence, suite à l’explosion qui a secoué la capitale libanaise lundi 3 août, rapporte le Forum militaire marocain FAR-Maroc.

Cette action de solidarité, qui selon la même source a été décidée par le roi, entre dans le cadre de la consolidation de la fraternité entre le Royaume et l'État frère du Liban, après l'explosion sans précédent qui a eu lieu dans la capitale libanaise.

Le pont aérien, qui comprendra quatre vols, démarrera aujourd'hui, jeudi 6 août, à 15 heures. Il sera assuré par 4 appareils de la flotte de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), à savoir un Boeing 767-3F, et trois Boeing 787-9.

Selon un dernier bilan provisoire, l’explosion qui a soufflé le port de Beyrouth et ses alentours a fait 137 morts, plus de 5.000 blessés, tandis que plus de 300.000 personnes se sont retrouvées sans domicile. Les opérations des secouristes sur place se poursuivent. Le gouvernement libanais a décrété l'état d'urgence pendant deux semaines dans la ville.