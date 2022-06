Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS (opposition) revient dans un entretien avec Le360 sur le prochain congrès de son parti, ses détracteurs et la politique du gouvernement.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Les travaux du comité central du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), tenus samedi 18 juin 2022, ont été perturbés par une intrusion des opposants à Nabil Benabdallah, secrétaire général, dans les locaux du PPS. Fou furieux, ce dernier les qualifie de purs «baltajias» (voyous). Explications.

Dans un long entretien, Nabil Benabdallah explique ce qui s’est passé ce 18 juin tout en évoquant, par ailleurs, l’action du gouvernement et le prochain congrès du PPS dont la date a été fixée à la mi-novembre 2022.

«Le samedi 18 juin 2022, date de la réunion du comité central, les vrais auteurs des troubles étaient au nombre de quatre individus, je dis bien quatre, et étaient accompagnés d’une trentaine de personnes.

Ils ont fait une incursion au siège en scandant des insultes et en menaçant les biens et la sécurité des gens», a-t-il déclaré. «Ces gens que j’appelle des baltajias (voyous) ont été payés pour semer le trouble et l’insécurité», a-t-il affirmé, en annonçant la décision du PPS de porter plainte contre les auteurs de ces troubles.

«Nous avons décidé de les poursuivre en justice», a-t-il insisté. Ces personnes, rappellent les observateurs, se sont fait connaître dernièrement comme étant «des opposants à la ligne politique» de Nabil Benabdallah, alors que celui-ci leur dénie ce droit.

«Ces quatre personnes sont des anciens militants qui ont été exclus du parti pour mauvaise conduite et indiscipline. Contrairement à ce qu’elles avancent, elles n’ont aucun projet politique comme en témoigne l’ensemble des militants du parti», a-t-il résumé.

Nabil Benabdallah a par ailleurs indiqué que le comité central a préparé un ensemble de documents, notamment politiques, en vue du prochain congrès pour lequel il sera candidat pour briguer un quatrième mandat».

«Je suis fatigué, je veux partir, mais les militants retardent mon départ arguant que la relève n’est pas encore possible», a affirmé Nabil Benabdallah, soulignant que «le renouvellement de la candidature répond à une persistance des militants».

Pour conclure, le secrétaire général de l’ancien parti communiste s’en est pris violemment à l’action du gouvernement la qualifiant «d’échec». «Ce gouvernement a montré ses limites et son incapacité à répondre aux attentes des citoyens», a-t-il dit, reprochant à l’Exécutif son manque de dynamisme sur un certain nombre de domaines tels que le pouvoir d’achat…