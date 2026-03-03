En images, la frégate Mohammed VI au cœur des manœuvres ORION 26

Lors de la participation de la frégate multi-missions Mohammed VI à l’exercice militaire ORION 26.. ©Thomas BRUNO/Marine Nationale/Défense

La frégate multi-missions Mohammed VI a pris part à l’exercice multinational ORION 26 aux côtés du groupe aéronaval français articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle.

Organisées du 3 au 16 février 2026 en Méditerranée et dans l’Atlantique, ces manœuvres s’inscrivent dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la France, indiquent les Forces armées royales dans une publication sur Facebook.

Selon le ministère français des Armées et des Anciens combattants, ORION signifie Opération de grande envergure pour des armées Résilientes, Interopérables, Orientées vers le combat de haute intensité et Novatrices. Ces manœuvres ont pour objectif de préparer les armées aux situations les plus complexes, dans des environnements hybrides et contestés.

Au cours de cet exercice, la frégate Mohammed VI a participé à des manœuvres navales comprenant des entraînements tactiques avancés, des exercices de ravitaillement à la mer et des simulations de lutte anti-sous-marine, soulignent les FAR.

L’exercice vise à entraîner les forces à planifier et conduire des opérations dans l’ensemble des milieux, terrestre, maritime, aérien, cyber, spatial et informationnel, dans un contexte de haute intensité. Il permet également de tester la coordination entre les différents acteurs de la défense et d’améliorer les capacités de protection du territoire et de la population.

Les manœuvres intègrent par ailleurs l’expérimentation de technologies telles que les drones, l’intelligence artificielle et les moyens de brouillage électronique.

Outre le Maroc et la France, ORION 26 réunit l’Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, l’Estonie, les États-Unis, la Croatie, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Japon, la Norvège, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour et la Suisse.