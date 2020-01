© Copyright : DR

Kiosque360. Lors du conseil du gouvernement, El Othmani a fait un exposé sur le programme prioritaire de l’approvisionnement en eau potable. L’accent a été mis sur le développement de l’offre hydrique via la construction de barrages et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole.

Le chef du gouvernement a affirmé que les ressources financières nécessaires sont mobilisées pour exécuter le programme prioritaire de l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour la période 2020-2027. Saad-Eddine El Othmani, qui intervenait lors du conseil du gouvernement jeudi dernier, a indiqué que ce programme ambitieux a été présenté et approuvé devant le roi Mohammed VI. Ce programme permettra d’augmenter le nombre de grands barrages de 145 à 179, soit 14 de plus qui sont en cours de construction. Ces réalisations seront suivies par la construction de 20 autres structures à l’horizon 2027 augmentant ainsi la capacité des barrages du royaume de 18 milliards de mètres cubes actuellement à 27 milliards de mètres cubes d’eau de surface provenant des pluies.

Le chef de gouvernement a tenu à rassurer les citoyens sur l’approvisionnement en eau potable, un sujet pris au sérieux. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour finaliser le programme précité. El Othmani a rappelé que la séance de travail présidée par le roi Mohammed VI, mardi dernier, fut consacrée au programme prioritaire précité. Au cours de cette séance, les ministres de l’Equipement, de l’Agriculture et de l’Intérieur ont présenté des exposés devant le roi concernant les différents volets de ce programme. Il a été question notamment du développement de l’offre hydrique via la construction de barrages, la gestion de la demande et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 11 janvier, que les ministres ont abordé par ailleurs le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts. Ce dernier axe a retenu l’attention du chef du gouvernement en le considérant comme étant une «introduction à la rationalisation de la consommation d’eau, particulièrement dans l’irrigation des espaces verts et des terrains de golf.

D’ailleurs, près de 40% de ces terrains sont irrigués par des eaux traitées sachant que l’objectif final est d’atteindre 100% des terrains arrosés par des eaux réutilisées». El Othmani a conclu son intervention en mettant l’accent sur l’importance de la communication et de la sensibilisation sachant que le partenariat entre les différents intervenants ainsi que la société civile joue un rôle crucial dans la valorisation de l’eau.