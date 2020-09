© Copyright : DR

Kiosque360. Le rappel à l’ordre adressé par l’ONU au Polisario, samedi dernier, en vertu duquel ce dernier ne doit plus obstruer le passage marocain d’El Guerguerat fait la une de la presse arabophone de ce lundi 28 septembre.

En planifiant d’organiser un sit-in dans la zone tampon séparant El Guerguerat de la frontière mauritanienne, le polisario voulait-il provoquer un autre «Gdim Izik»? C’est en tout cas ce que laisse entendre le quotidien Al Massae de ce 28 septembre qui titre: «L’ONU fait plier le Polisario qui voulait rééditer le scénario de Gdim Izik à El Guerguerat».

En effet, le Polisario planifiait d’ériger plusieurs tentes dans la zone tampon du sud marocain, et à partir de là se lancer dans une série de provocations en vue de conduire à un clash avec les forces marocaines, et trouver ainsi matière à médiatisation. C’est ce qu’a rapidement compris le SG de l’ONU, Antonio Guterres, qui a immédiatement exigé du Polisario de ne plus obstruer le trafic commercial et civil qui transite par El Gueguerat.

Al Massae rapporte par ailleurs que le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmnai a rappelé, dans le cadre de la tenue de la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qu’il n’y a d’autre solution au conflit du Sahara que celle politique résumée dans la proposition marocaine d’autonomie élargie.

Une position rapportée également par le quotidien Al Akhbar, selon lequel le royaume à réitéré, devant la communauté internationale, sa volonté de trouver une issue rapide à ce conflit factice, dans le cadre du respect de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Pour sa part, le quotidien Assabah, qui titre que le Polisario donne «les signes de sa fin en rôdant aux environs d’El Guerguerat», explique que les dirigeants séparatistes viennent de manigancer un jeu trouble qui a été rapidement mis en échec. En effet, écrit Assabah, Brahim Ghali et sa bande ont mobilisé dernièrement, et en catimini, certains de leurs rares fidèles dans les camps de Lahmada afin de les lancer dans ce qu’ils appellent la «bataille du passage» d'El Guerguerat. Mais une fois leur plan déjoué, le Polisario s’est démarqué officiellement de cet acte, tout en défendant un «sit-in pacifique de civils» pour cacher sa supercherie.

Enfin Al Ahdath El Maghribia, qui estime qu’«un front commun maroco-onusien a mis en échec le Polisario», explique que la tentative de ce dernier de sémer le désordre à El Guerguerat à été stoppée net par la fermeté du SG de l’ONU, qui a renouvelé à la face de l’Algérie le refus de la communauté internationale de ce genre d’aventurisme.

Al Ahdath explique aussi que l’objectif que visait le Polisario n’était autre que la médiatisation de son coup fourré, et ce dans l’espoir de se faire voir par l’ONU, à la veille de la prochaine réunion du Conseil de sécurité consacrée au Sahara, prévue fin octobre prochain.