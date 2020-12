© Copyright : DR

Kiosque360. Les Conseils locaux des Oulémas ont subi une vaste vague de remplacement qui a touché leurs membres. En tout, 81 nouvelles nominations ont été effectuées dans les différents Conseils du Royaume.

Le ministère des Habous insuffle du sang neuf dans les Conseils locaux des Oulémas. Une vaste opération de remplacement des membres desdits Conseils a été déclenchée à la fin du mois dernier, touchant parfois mêmes les présidents, rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 9 décembre. La publication explique qu’Ahmed Taoufiq, ministre des Habous, a signé dans ce cadre une série de décisions actant les remplacements. Au moins 81 membres de ces Conseils sont concernés.

Dans le détail, on apprend ainsi qu’à Rabat, Abderrazak El Jai et Ab delmajdi Mouhib ont été remplacés par Ennaji Lamine et Al Kamel Boulmane. Il en est de même à Salé où Mohamed El Khabraoui et Ibrahim Elouah ont pris les sièges de Abdellah El Kettani et Essaid Bourekba.

Au Conseil local des Oulémas de Skhirat, la vague de remplacement a touché trois membres, à savoir Ahmed Dour, Abdeslam El Azaar et Abdeslam El Idghiri qui ont été remplacés par Ali Lounsar, Abdelhamid Saidi et Miloudi Sa htouni. Il en est de même à Khemisset où Mostapha Benyaich, Mohamed Benzaid et Mohamed El Ain ont intégré le Conseil local en remplacement de trois autres membres déchus.

La liste des remplacements ne s’arrête pas là. Al Akhbar ajoute, en effet, qu’à Kénitra aussi, trois membres ont perdu leurs sièges au profit de nouveaux membres. Il s’agit de Hassan Alami, Hassan Bensourdi et Jamal Mesbah qui ont laissé leurs places à Abdelkader Zekkari, Moha Azda et Zaid Chrif.

Mais le changement le plus remarqué est celui intervenu au niveau du Conseil local des Oulémas de Benslimane, où le président Mouhyiddine El Bakk ali Tahiri a été remplacé par Ahmed Chadli.

Deux autres membres ont également dû quitter le Conseil pour être remplacés par Moha Benacher et Abdelouaed El Amrani.

Toujours selon le quotidien, au niveau du Conseil local de Derb Sultan à Casablanca, ce ne sont pas moins de 4 membres qui ont cédé leurs sièges au profit de Moulay Hassan Berhoumi El Idrissi, Ahmed Massite, Mohamed Abijou et Yassine Aliouine. Le changement a été de la même ampleur à Hay Hassani où quatre nouveaux membres ont intégré le Conseil local, à savoir Abderrahim Elfaouch, Mohamed Benbrou, Mustapha Ezzahri et Abdeslam Rahhioui.

Enfin, même les femmes membres de ces Conseils ont été concernées par cette vaste vague de remplacement, comme en atteste la nomination de Fatima-Zahra El Yamani à Ben M’sik, en remplacement de Saidia Nejjar. A Bernoussi, c’est Zahra Ajeraam qui a pris la place de Fouzia Hajji.

Comme le souligne le journal, l’ensemble des autres Conseils locaux des Oulémas a été concerné par des remplacements de leurs membres, dans l’espoir d'insufler un souffle nouveau dans l’accomplissement de leurs missions.