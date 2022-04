© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

A l’image du premier tour de l’élection présidentielle, près de 48.000 ressortissants français inscrits sur les listes des consulats français au Maroc se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 avril 2022 pour choisir entre Emmanuel Macron, président sortant, et Marine Le Pen.

Au Lycée Descartes où ont été installés six bureaux de vote, la participation des élections était d’environ 50% vers 13H00 GMT, selon une estimation effectuée par Le360, basée une comparaison relevée sur les deux tours.

Au 1er tour, c’est Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise -LFI) qui est arrivé en tête au Maroc, devançant d’une courte tête le président sortant Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, 3ème, n’a pu dépasser un seuil, faible: 4 points seulement.

Ce dimanche matin, 24 avril 2022, la consule générale de France à Rabat, Sandrine Lelong-Motta, a veillé au grain en organisant les six bureaux de vote que compte la capitale, et en accueillant à la porte du lycée français de Rabat les groupes d'électeurs. Certains étaient accompagnés de leurs enfants, qui sont sagement restés dans la cour, près des bureaux de vote, le règlement interdisant l’accès des enfants et des animaux à ceux-ci.

La consule générale de Rabat ainsi que des électeurs, que Le360 a interrogés, ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement du scrutin. «Nous avons préparé ce deuxième tour en offrant des conditions adéquates pour que tout se déroule normalement», a déclaré Sandrine Lelong-Motta.

Une électrice, Stéphanie, est venue accomplir son devoir citoyen malgré une entorse, un accident qui datait de la veille. «C’est un devoir plus important qui m’a guidée», a-t-elle soufflé, avant de s’engouffrer dans un bureau de vote. Un de ses compatriotse, Abdelaziz Liamouri, Franco-Marocain, a souligné que sa participation au vote reflétait sa «mobilisation et [son] intérêt. J’espère que le scrutin se déroulera convenablement. Ici, les électeurs français sont très engagés», a-t-il estimé, révélant sa sympathie pour Emmanuel Macron.

A Rabat où sont inscrits 8.000 électeurs français, ainsi que dans les autres bureaux de vote du Maroc, la fermeture des isoloirs a été fixée ce dimanche à 19H00 heure marocaine, soit à 21H00 en France.

Les bureaux de vote au Maroc se répartissent dans les villes de Rabat (6 bureaux), Casablanca (12 bureaux), Marrakech (2), Essaouira (1), Agadir (3), Tanger (2), Fès (1), Oujda (1). En France, la proclamation des résultats du second tour est prévue à 20 heures.