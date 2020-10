© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le Nord, les notables et autres pontes électoraux locaux sont déjà en train de dessiner la carte électorale de la région. Leurs ententes vont bien au-delà des élections pour englober la future composition des conseils provinciaux et de la région.

Quand on veut gagner les élections, il faut se lever tôt. Dans les régions du Nord, les promoteurs immobiliers, hommes d'affaires et grands agriculteurs, bref les notables, se sont déjà mis à confectionner une carte électorale sur mesure au gré des alliances nouées entre eux et en fonction des intérêts de chacun. D'après Assabah qui rapporte l'information dans son édition du jeudi 15 octobre, le ministère de l'Intérieur aurait reçu un rapport détaillé faisant état de réunions clandestines entre les notables et pontes électoraux locaux dans les régions du Nord pour dessiner une nouvelle carte électorale «concertée».

Ainsi, explique le quotidien, des festins électoraux sont organisés à l'abri des regards dans les somptueuses demeures des hommes d'affaires de tous bords intéressés par les élections, en perspective, justement, des prochaines échéances. Ces rencontres, affirme le quotidien, ont abouti à la conclusion de plusieurs contrats et alliances politiques entre ces personnes. Le quotidien, qui cite des sources bien informées, parle de dizaines de rencontres de ce genre qui ont eu lieu principalement dans les régions du Nord, mais également dans le Sud et dans l’Oriental. Assabah évoque particulièrement le cas de Nador et ses villes satellites comme Laaroui, Driouech, Selouane et Bni Nsar, où des festins ont été organisés dans les riches demeures des hommes d'affaires locaux, festins pendant lesquels il a été question de la préparation des futures élections.

Lors de ces festins électoraux, les candidats potentiels se sont assurés de ne pas empiéter les uns sur les fiefs électoraux des autres. Il s'agit tout aussi bien, explique le quotidien, des futurs candidats qui se sont entendus pour ne pas se marcher sur les pieds que des notables qui ne participent pas en personne aux élections, mais veulent s'assurer que leurs protégés les remportent.

Selon Assabah, ces rencontres clandestines ont connu la participation de toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement, dans l'opération électorale: élus locaux, personnalités et responsables politiques, et même les intermédiaires chargés de rapprocher les points de vue des uns et des autres. Les ententes conclues lors de ces réunions vont bien au-delà des élections pour englober la composition des futurs conseils régionaux et provinciaux.

En hommes avisés, les organisateurs de ces festins s’assurent de ne pas être pris en flagrant délit d'infraction aux dispositions de l’état d'urgence sanitaire. C'est pour cela, explique le quotidien, qu'ils ne se réunissent jamais deux fois dans un même endroit. Ils choisissent, de préférence, des endroits isolés, loin des centres urbains, et se retrouvent tantôt dans des villas, tantôt dans des appartements, mais loin du monde et surtout des yeux des autorités.