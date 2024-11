Coopération sécuritaire: le Maroc prend le flambeau d’Interpol

Le directeur général de la DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a présidé la délégation du Maroc à la 92ème session de l’Assemblée générale d’Interpol, qui s’est tenue du 4 au 7 novembre à Glasgow, en Écosse. Cet événement «est considéré comme le plus grand rassemblement annuel des services sécuritaires dédié aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale et elle a connu une participation distinguée de la délégation marocaine», commente le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 9 et 10 novembre.

La délégation marocaine était composée de directeurs des services centraux de la DGSN et de chefs des pôles en charge de la communication et de la coopération sécuritaire internationale, outre des cadres du bureau d’Interpol-Rabat.

Au terme des travaux de la dernière journée de cette session, le drapeau d’Interpol a été remis à Abdellatif Hammouchi, en sa qualité de chef de la délégation sécuritaire du pays hôte de la prochaine Assemblée générale, souligne le quotidien. Interpol a veillé à consacrer cette tradition, en prélude aux préparatifs pour accueillir ce rendez-vous annuel, le plus grand rassemblement des services d’application de la loi à travers le monde, précise Assabah.

Le directeur général de la DGSN-DGST a obtenu une délégation de pouvoirs pour représenter le Royaume lors de toutes les rencontres et discussions relatives aux questions de sécurité, organisées dans le cadre de la session de l’Assemblée générale d’Interpol, souligne Assabah.

Cette délégation de pouvoirs «confère le droit de défendre les intérêts supérieurs du Maroc en matière de sécurité, de lutte contre les risques et menaces criminels et de promotion du positionnement du Royaume en tant qu’acteur clé dans les efforts internationaux visant à instaurer la sécurité et à consolider la stabilité à l’échelle mondiale».

Lors de cet événement, la délégation marocaine a mis en évidence les diverses facettes de l’expérience du Royaume dans le domaine du renforcement de l’intégration des applications d’Intelligence artificielle dans l’action policière à venir, relève le quotidien.

Elle a également pris part aux débats consacrés à l’élaboration de la stratégie mondiale d’Interpol visant à faire face au terrorisme et à renforcer l’appui sur le terrain aux services chargés de l’application de la loi.

De même qu’elle a participé aux discussions multilatérales sur les mécanismes de renforcement de la communication entre les services de police. Et ce, en veillant à la mise en place de partenariats internationaux à même de constituer un front commun contre les ramifications internationales des menaces criminelles, ainsi qu’au renforcement de leur connexion aux systèmes et réseaux de communication mises à la disposition des États membres par Interpol.

La délégation marocaine a, par ailleurs, tenu plusieurs rencontres bilatérales. Ces rencontres ont été l’occasion de mettre en exergue la position du Maroc sur de nombreuses questions sécuritaires, de défendre les intérêts du Royaume en matière de coopération policière et de réaffirmer son engagement en faveur de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la lutte anti-terroriste et de criminalité transfrontalière avec tous les pays et organisations actives en la matière.