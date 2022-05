© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de changement de la dénomination de la région Souss-Massa pour y intégrer le nom du chef-lieu, Agadir, arrive au Parlement où le ministre de l’Intérieur a été interpellé par une question sur le sujet. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’appellation administrative de la Région de «Souss-Massa» deviendrait «Agadir Souss», à l’instar des grandes régions marocaines qui commencent leur dénomination par le nom de leur chef-lieu. Le projet vient d’être soulevé à l’Hémicycle via une question écrite adressée par une parlementaire de la région au ministre de l’Intérieur.

D’après le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du mardi 31 mai, la députée de la région à la première Chambre du Parlement s’est interrogée sur «les mesures entreprises pour changer la dénomination de la région et y inclure le nom de son chef-lieu, Agadir». Le plaidoyer des élus a été motivé par l’attraction que donneront la présence et la connotation du terme «Agadir» au secteur du tourisme et à toute la région.

Dans ce sillage, les sources du quotidien évoquent une manifestation internationale organisée dans l’un des pays du golfe où «le stand de la région Souss-Massa a été pratiquement invisible et ignoré par les visiteurs, puisque la dénomination ne leur signifiait pas qu’il s’agissait d’Agadir». Mais, précisent les mêmes sources, «dès qu’ils se sont rendu compte qu’il s’agissait bel et bien d’Agadir, ils ont afflué sur le site».

Cette notoriété de la ville d’Agadir devrait donc être mise à profit pour promouvoir toute la région et appuyer son marketing territorial, soulignent les mêmes sources. En fait, Agadir est réputée à l’échelle internationale comme une destination touristique séduisante. Mais, fait remarquer le quotidien, l’absence du terme «Agadir» dans la dénomination fait rater à toute la région des opportunités touristiques et d’affaires importantes. C’est cet axe qui a été investi par les élus de la région pour plaider en faveur de leur cause.

D’ailleurs, poursuit le quotidien, le roi Mohammed VI avait rappelé la position d’Agadir au centre du Maroc entre les provinces du sud et le nord du Maroc dans son discours à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche verte. Tous ces arguments sont aujourd’hui mis en avant par les représentants de la région et ses acteurs afin de concrétiser le projet de changement de la dénomination de la région Souss-Massa pour y intégrer le nom du chef-lieu, Agadir, en concertation avec l’ensemble des différents intervenants.