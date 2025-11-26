Politique

AG d’Interpol: hommage mondial à la stratégie royale dans le développement sécuritaire

Cérémonie inaugurale de l'Assemblée générale d'Interpol, le 25 novembre 2025, à Marrakech.

Revue de presseÀ l’occasion de la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol à Marrakech, la communauté internationale salue unanimement le rôle prééminent du Royaume dans les domaines de la sécurité, de la formation et de l’innovation numérique, érigeant le modèle marocain en référence mondiale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 26/11/2025 à 18h50

Les hommages se multiplient à l’égard du Maroc, dont l’engagement en faveur de la sécurité et de la coopération internationale est largement célébré. En marge de la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol, tenue à Marrakech, plusieurs chefs de délégations et représentants d’organisations internationales ont rendu un vibrant hommage au niveau de vigilance et à l’expertise sécuritaire du Royaume.

Cette reconnaissance consacre le Maroc comme une référence incontournable, notamment dans les domaines de la numérisation, de la formation et des interventions proactives dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. Cette expertise est désormais érigée en modèle, rapporte le journal Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 27 novembre

Lors d’un entretien avec Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la DGSN/ DGST, Faisal Shahkar, chef du département de la police des Nations unies et sous-secrétaire général à l’État de droit, a exprimé la volonté du secrétaire général de l’ONU de renforcer le partenariat sécuritaire avec le Royaume. Il a souligné l’importance de capitaliser sur les ressources humaines de la police marocaine, vantant leur expertise terrain, leur haute qualification et leur maîtrise linguistique, atouts majeurs pour des déploiements internationaux.

De son côté, Ibrahima Senghor, chef du bureau central national d’Interpol à Dakar, a affirmé que le Maroc, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, s’impose comme un modèle pour les pays du Sud en matière de coopération sécuritaire. Il a salué les avancées majeures réalisées par le Royaume, soulignant l’exemplarité de son équipement et de son progrès technologique, et plaidé pour un renforcement des liens avec les pays du Sud.

Par ailleurs, Youssouf Koné, directeur général de la police nationale du Mali, a salué la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI pour la consolidation de la sécurité en Afrique. Il a relevé les progrès considérables accomplis grâce à cette coopération, notamment au Mali et en Afrique de l’Ouest, une contribution vivement appréciée par son peuple et son gouvernement, note Al Akhbar.

Enfin, le directeur général de la police du Burkina Faso a, à son tour, insisté sur la consolidation de la position du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, en tant que pays leader en matière de sécurité sur le continent. Il a estimé que l’organisation de cet événement majeur à Marrakech reflète la confiance absolue que la communauté sécuritaire internationale accorde au Royaume.

#Interpol#Marrakech#stratégie#Roi Mohammed VI

