Vidéos. Il y a 40 ans, une vague d'émotion après l'assassinat de John Lennon

Figure légendaire des Beatles avec Paul McCartney, John Lennon avait été abattu par un fan déséquilibré à New York en 1980.

New York, 8 décembre 1980, il est bientôt 23h00. John Lennon et son épouse Yoko Ono rentrent chez eux après une séance d'enregistrement, quand un homme surgit devant leur immeuble et tire cinq balles en direction du chanteur.