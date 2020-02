© Copyright : DR

La chanteuse populaire a diffusé, ce vendredi 14 février, son clip «Biban Zahri» («les portes de ma chance»), avec la contribution du comédien Haytam Miftah et Miss Univers Liban 2018: Nouhaila Amelqui dite «Barbie».

Tourné à Tanger, sous la direction du réalisateur marocain Hassan Elkourfty, le dernier clip de Zina Daoudia évoque la relation conjugale, l’infidélité et la trahison. Y ont participé le comédien Haytam Miftah et Nouhaila Amelqui plus connue sous le nom de «Barbie».

Le clip est sur la voie du succès puisqu’il a déjà récolté, ce samedi 15 février, près de 900.000 vues.



En outre, la chanteuse populaire s’apprête à enregistrer un duo la réunissant avec la chanteuse irakienne Rahma Ryad.