French Montana, le rappeur marocain qui fait carrière aux Etats-Unis, ne semble pas gêné outre mesure de poser aux côtés de l’homme qui a extorqué des centaines de milliers de dollars à des femmes pour mener la grande vie. Quand le crime s'attire la sympathie des stars au dépens des victimes...

Tout sourire, French Montana, alias Karim Kharbouch, le rappeur natif de Casablanca qui a eu quelque succès aux Etats-Unis, pose aux côtés de Simon Leviev. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, ce jeune trentenaire israélien est aujourd’hui devenu une célébrité bien malgré lui. Après avoir fait l’objet d’une enquête menée par des journalistes finlandais qui a rencontré un large écho, et qui visait à mettre en lumière son escroquerie, celui-ci a fait l’objet d’un documentaire produit par Netflix et actuellement en ligne sur la plateforme, «L’arnaqueur de Tinder». Une visibilité qui a mis à mal son lugubre business.

Si nombreuses sont les voix qui s’élèvent aujourd’hui contre l’impunité dont jouit l’arnaqueur, pendant que ses victimes croulent encore sous les dettes qu’elles ont contractées, cette injustice ne semble pas gêner French Montana, lequel a posté hier, mardi 8 février, sur sa story Instagram, une photo de lui, prise -dans un avion semble-t-il- avec Simon Leviez.

Photo de French Montana et Simon Leviez, postée sur la story instagram du rappeur, le 8 février 2022.

En commentaire de cette photo, le rappeur reprend ainsi à son compte la phrase avancée par Simon Leviez pour berner ses victimes: «hey, nous venons de quitter l’hôpital. French Montana va mieux, nous allons mieux, mais nos ennemis sont après nous. S’il te plait, envoie 50.000 dollars vite. S’il te plaît ».

Le prince charmant 2.0 n’existe pas

Shimon Hayut, alias Simon Leviev, a fait des dizaines de victimes à travers le monde. Sa méthode? Séduire des femmes sur l’application de rencontre Tinder, leur faire croire en un amour digne d’un conte de fée pour mieux leur soutirer des sommes mirobolantes et vivre la grande vie.

Son quotidien abondamment documenté sur ses comptes Instagram et Tinder était celui d’un golden boy. Voyages en jet privé, virées en mer sur des yachts de luxe, soirées arrosées aux magnums de champagne, un dressing haute couture… La vie de Simon Leviev (l’une de ses nombreuses identités) était haute en couleurs.

Mais pourquoi pas, se disaient ses conquêtes féminines. N’est-il pas le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Leviev? C’est du moins ce qu’il prétendait à certaines, quand il n’était pas, pour d’autres, fils d’un riche industriel dans l’armement, ou encore un agent du Mossad travaillant sous couverture comme pilote de ligne…

L’arnaque était bien ficelée. Matcher sur Tinder avec une femme. La convier dans l’hôtel de luxe où il était descendu pour affaires pour quelques jours seulement, puis l’inviter en voyage dans son jet privé, sous l’escorte de son garde du corps et en compagnie de son associé, voire même de sa prétendue ex-femme et de sa fille. Faire vivre la grande vie à la jeune femme tombée dans son piège, lui faire croire à l’amour, lui proposer d’emménager ensemble, puis, lui soutirer de l’argent en prétendant que sa vie étant en danger, qu’il était menacé par des ennemis et que ceux-ci s’en étaient pris à son garde du corps, lequel apparaissait alors blessé sur des photos envoyées aux femmes.

Elles sont nombreuses à y avoir cru et à avoir contracté des crédits, parfois auprès de neuf banques en même temps, pour lui envoyer des sommes astronomiques, allant jusqu’à s’endetter en leur nom propre sur plusieurs centaines de milliers de dollars…

De l’argent que l’arnaqueur utilisait alors pour séduire d’autres femmes et continuer à mener la grande vie. Un genre de pyramide de Ponzi appliqué aux relations amoureuses.

Simon Leviev, accusé d’avoir extorqué des milliers de dollars à des femmes entre 2015 et 2019, a été arrêté en Grèce en 2019. Condamné à 15 mois de prison pour fraudes, il a finalement passé cinq mois dans la cellule d'une prison israélienne. Il vit désormais une vie paisible en Israël, où il a même fondé une société de conseil et de coaching.