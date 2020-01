© Copyright : DR

L’unfollow de Saad Lemjarred par Hatim Amor a enflammé la toile hier soir. Les internautes étaient nombreux à s’interroger sur ce conflit. Voici la raison de cette guerre électronique entre les deux stars marocaines.

Une source proche de l’artiste Hatim Amor a révélé que ce dernier a annulé son follow de son collègue Saad Lemjarred, après avoir été insulté et diffamé par le producteur et le public de ce dernier. Lemjarred n’est pas intervenu, malgré leur amitié.





Hatim Amor, suite à des déclarations à une émission de radio tunisienne, a subi une attaque féroce venue des fans de Lemjarred. Ils ont considéré le premier comme jaloux du succès de ce dernier.

Les propos tenus en Tunisie remontent à la fin de l’année 2018. Hatim Amor s’était alors exprimé sur le retour de Saad dans l’arène artistique, et sur la concurrence qu'il y a entre eux. Il avait dit: "Pour moi, Saad n’a pas encore fait son comeback, contrairement à ce qui est promu dans les médias arabes. Une comparaison entre lui et moi n’est pas convenable, parce que j’étais présent dans le domaine artistique bien avant lui et j’étais un précurseur pour ce style musical".





Et il rajoutait: "à mon avis, Saad ne devrait pas sortir de nouvelles productions, au vu de sa situation juridique actuelle, parce que ce n’est pas dans son intérêt".

La même source a confirmé que le producteur de Saad Lamjared, nommé Ijako, a relancé le sujet en republiant l’interview en question. Il a poussé le public à boycotter Amor et à l’insulter sur des stories Instagram.